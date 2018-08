¿Mujer denuncia ser abusada por entidad paranormal que la visita en las noches?

YouTube es una plataforma en la que abundan las historias paranormales, las cuales pueden ir desde simples relatos hasta videos protagonizados por supuestos fantasmas; sin embargo, se ha hecho popular en las últimas horas el insólito caso de una mujer que asegura ser visitada por una extraña entidad que abusa de ella.

Su nombre es Liliana Castro, una ciudadana peruana que ha optado por hacer público su caso para recibir ayuda.

“Yo ya estaba descansando cuando he sentido, clarito, que me empezó a agarrar y me empezó a hacer el amor. Empezó a tener sexo”, dijo la protagonista del video viral de YouTube.

Aterrada por el ataque del supuesto ente, Liliana se comunicó con la experta en casos paranormales Soraya de los Ángeles, quien se llevó una gran sorpresa al visitar el cuarto de la afectada.

“Desde que pisé esta habitación comenzó a decir ‘largo’, ‘fuera de aquí’, ‘vete‘”, dijo la experta, quien utilizó micrófonos para captar los sonidos del ambiente durante las noches.

Soraya de los Ángeles advirtió que el fin de este tipo de entidades, conocidas como íncubos, tienen como objetivo acabar con la vida de sus víctimas, por lo que le recomendó a Castro hacer continuamente rituales con velas, agua bendita y rezos.

A continuación, el video de YouTube en el que la mujer cuenta su historia: