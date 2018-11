Jóvenes encuentran a un perro sin hogar y quedan boquiabiertos al notar alarmante detalle

El emotivo rescate de un perro que deambulaba cerca de los rieles de un tren en una localidad de Rumania se hizo viral tras compartirse en YouTube. El desenlace del hecho generó diversas reacciones y comentarios entre los usuarios, quienes no pudieron evitar emocionarse al ver el clip.

Según dieron a conocer los propios protagonistas del video con más de 4 millones de reproducciones en YouTube, todo empezó cuando vieron que un confundido can caminaba sin rumbo cerca de los rieles de un tren. Su reacción fue casi inmediata pues el animal corría el riesgo de ser atropellado por un ferrocarril en cualquier momento.

Es así que decidieron dirigir al perro a una zona alejada a pesar de sus notables nervios que le hacían alejarse de los jóvenes cada vez que estos intentaban acercarse. Tuvieron que pasar varios minutos para que el pequeño protagonista del video viral de YouTube se deje acariciar por los muchachos, siendo motivado por el olor del alimento que estos traían.

De esta forma llegarían a notar que, además de cojear, el perro tenía una gran cicatriz cerca del ojo izquierdo que le había hecho perder la visión de esta parte. Asimismo, descubrieron que el animal tenía dueño mediante el microchip que llevaba. No obstante, se llevarían una amarga sorpresa al contactarse con este, quien les dijo que no quería a ‘Bobi’ devuelta y que no deseaba saber nada de él.

“Nunca sabremos por qué se fue de casa o por qué ya no lo querían, pero no queremos juzgar a nadie, solo estamos agradecidos de haber podido salvarlo”, escribieron los jóvenes en la descripción del video subido a YouTube, agregando que el animal fue dejado posteriormente bajo el cuidado de un albergue local.

Afortunadamente, las cosas cambiarían notablemente para el can, quien debido a su comportamiento amable, cariñoso y obediente, según mencionaron los responsables del material compartido en YouTube, fue adoptado por una familia estadounidense.

“Después de un viaje de más de 4600 millas desde Rumania a los E.E.U.U., Bobi llegó a su nuevo hogar en Delaware y ahora vive la vida que tanto merece. ¡Muchas gracias a todos por ver y compartir el video de su rescate y compartirlo!”, escribieron.