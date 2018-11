Impensada reacción de presentador de TV durante un terremoto asombra a miles de usuarios

El presentador de noticias de un programa de televisión de China se negó a interrumpir una transmisión en directo pese al pánico que se esparció en el estudio luego de que un sismo de 5.1 grados sacude la ciudad de Xichang. La grabación del hecho se compartió en YouTube y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Aunque los empleados de la cadena televisiva no pudieron evitar asustarse, el presentador He Kun permaneció tranquilo y llamó al equipo a continuar con el trabajo.“Esperen, esperen, que no cunda el pánico; terminemos la transmisión”, dijo el conductor.

La grabación del segmento se publicó en YouTube y no tardó en llamar la atención de la comunidad de usuarios de la red social pues el protagonista del clip se ganó la fama de ‘el presentador más calmado del mundo’.

“La gente de China se ha vuelto inmune a los terremotos”, escribió un usuario. “No hay necesidad de entrar en pánico durante los pequeños terremotos, y no se puede superar a uno grande [de todos modos]”, dijo otro.

Horas después de la viralización del clip, el propio presentador pidió disculpas públicas por su comportamiento. Según dijo, en caso de sismo lo primero que uno debe hacer es dejar lo que está haciendo y buscar refugio.

Agregó que el motivo que lo llevó a actuar de esa forma fue que “no sintió el temblor”. El video ha sido reproducido miles de veces y se hizo tendencia tras compartirse en redes sociales como YouTube.