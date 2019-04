Hombre le enseña a su amigo a siempre usar el cinturón de seguridad con una broma pesada

Un hombre se llevó una gran lección por no usar cinturón de seguridad en un viaje de automóvil. Su amigo le jugó una broma pesada. El divertido video se popularizó rápidamente en YouTube.

Un conductor brasileño no pudo soportar más que su amigo y copiloto no cumpliera con la ley, al no colocarse el cinturón de seguridad, y decidió jugarle una broma para enseñarle la importancia de usarlo.

Durante uno de sus viajes, el muchacho aprovechó que su compañero se encontraba distraído observando su celular. Mediante un truco de aceleración logró que el cuerpo de su irresponsable amigo se precipite hacia adelante con tal fuerza que quedó atrapado en el ‘reposapies’ del auto.

Como se observa en el clip de YouTube, el afectado tomó la broma con mucho humor y no pudo evitar las carcajadas.

El hombre quedó atrapado por varios segundos hasta que el conductor lo ayudó a salir. Sin dudas aprendió una gran lección y de ahora en adelante nunca se olvidará de colocarse el cinturón.