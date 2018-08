El emotivo encuentro entre una hija y su padre biológico después de 31 años

Por la efusividad de su abrazo uno imaginaría que se conocen de años pero era la primera vez que se veían en sus vidas. La historia de cómo una joven en Estados Unidos pudo conocer a su padre biológico después de 31 años se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en YouTube, tras la difusión de un reportaje del conocido programa Inside Edition.

“Fue una de las cosas más especiales que he experimentado en mi vida y algo que realmente nunca pensé que pasaría”, relató Michelle Cehn, una de las protagonistas de esta historia viral de YouTube, sobre el encuentro con su progenitor al que buscó incansablemente durante toda su vida.

Michelle cuenta que su madre biológica la tuvo cuando tenía 23 años pero que ella no estaba lista para tener una hija, ya que sintió que no podría cuidarla bien y por eso decidió entregarla en adopción a una familia que no podía concebir. Pese a ello, la joven protagonista del video viral de YouTube tenía una fotografía de su progenitora y sabía quién era.

Hace 10 años, Michelle pudo conocer en persona a su madre biológica pero ella tampoco sabía quién era su verdadera padre, por lo que su siguiente objetivo fue encontrarlo a como dé lugar, usando páginas web especializadas en ADN y enviando muestras a laboratorios hasta que finalmente halló a un primo.

Gracias a la información provista por su nuevo familiar, la protagonista de esta historia viral de YouTube navegó por Internet y dio con la información personal de su padre biológico, a quien no dudó en contactar a través de una carta y se sentó a esperar pacientemente su respuesta, la cual no tardó en llegar.

“Al día siguiente recibí una llamada del sur de California e intercambiamos nuestras primeras palabras luego de 31 años”, contó la joven, al tiempo que dijo que ambos decidieron encontrarse un mes después. Michelle documentó cada minuto previo a su encuentro por primera vez con su padre biológico después de 31 años.

Greg Hicks es el nombre del otro protagonista del viral del momento en YouTube, quien aseguró no tener idea de que tenía una hija de 31 años pero aceptó la noticia y le dio la bienvenida a Michelle a su familia, presentándole a su hermano y tratando de recuperar todo el tiempo perdido.