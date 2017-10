Dueño de un Lamborghini hizo lo impensado luego que un taxi chocara su vehículo

Un video compartido en YouTube muestra las impactantes imágenes del violento choque de un taxi contra un moderno vehículo Lamborghini en una transitada avenida de la ciudad de Gómez Palacio, en el estado de Durango, en México.

No obstante, la comunidad local quedó impresionada no tanto por el fuerte choque sino por el gesto que tuvo el propietario del Lamborghini. Sigue leyendo para conocer más.

Según informó la prensa mexicana, el dueño del moderno automóvil, que prefirió no revelar su identidad, decidió no cobrarle al taxista por los daños causados en su vehículo, siendo consciente, quizás, de que el trabajador no podía desembolsar una cantidad superior a los 700 mil pesos (US$38.000).

En un gesto para el aplauso, el hombre del Lamborghini le perdonó la deuda al taxista y dijo que lo importante es que el impacto no dejó daños personales que lamentar.

Según se ve en las imágenes de YouTube, el choque ocurrió cuando el taxista hizo un giro peligroso hacia la izquierda e ingresó a la avenida Miguel Aleman, por donde el Lamborghini circulaba a toda velocidad. La imprudencia del taxista generó no solo la colisión sino también graves daños en su herramienta de trabajo.

Por suerte, el choque solo dejó daños materiales, aunque el pasajero del taxi resultó con heridas leves. La policía liberó al taxista al no imputarle ningún cargo en su contra.

