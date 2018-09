Cobra se enfrenta a un reptil y miles se sorprendieron por el inesperado desenlace

Una visitante del Parque Nacional Kruger de Sudáfrica filmó una impresionante escena que no dudó compartir en redes sociales. El clip llegó posteriormente a YouTube y se hizo viral tras llamar la atención de miles de usuarios.

Como verás, la turista logró captar el preciso instante en el que una cobra hocicuda (Naja annulifera) se enfrenta a un ser de la misma especie: un lagarto que terminaría sorprendiendo a la comunidad de internautas de YouTube por su accionar.

Y es que la filmación nos deja ver que a pesar de los continuos intentos de la cobra por detener al lagarto con su veneno neurotóxico, este continúa su camino como si fuera inmune al muy temido ataque de la serpiente.

Helen Young, responsable de la filmación viral de YouTube, detalló el hecho con sus propias palabras: “estaba caminando sola en el parque cuando vi, no muy lejos del camino, una extraña forma que no pude distinguir. Me acerqué lentamente y me sorprendí al descubrir que era una cobra que intentaba enfrentarse a un lagarto”.

“Con el paso del tiempo pude notar que el lagarto estaba cayendo”, agregó la joven turista, quien afirmó que este dejó de moverse tras escapar de la cobra un par de veces.

Desafortunadamente, el desenlace no pudo ser grabado por Young, pero logró captar el inicio de la batalla a muerte entre los reptiles que superó las 3 millones de reproducciones tras compartirse en YouTube.