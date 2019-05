Caballo sorprende a usuarios de redes sociales con su habilidad para escapar del establo

Muchos científicos y zoólogos afirman que los caballos son animales que poseen uno de los coeficientes intelectuales más altos del mundo animal y un video viral de YouTube lo demuestra.

Y es que un curioso caballo, de nombre Abrisol, ha captado la atención de miles de usuarios en la plataforma por su habilidad para escapar, al mismo estilo de Houdini, de su establo, a pesar de encontrarse atado a él.

En el clip de YouTube se puede apreciar que el caballo enrolla la misma cuerda sobre su cabeza para utilizarla como un ‘ancla’ y así poder liberarse, toda una proeza del escapismo.

Según la dueña del animal, lo adquirió con el fin de dar paseos y clases a niños pequeños, pero que siempre encontraba al animal fuera del establo a pesar que lo había dejado amarrado. Luego de esto se decidió a grabarlo para demostrar el inusual talento de su equino.

“Su tiempo promedio es de 90 segundos… a él no le gusta estar amarrado, cuando sale del establo no escapa, solo no le gusta usar la brida”, comenta la orgullosa dueña.

El clip ha sorprendido a muchos en YouTube, donde ya ha acumulado miles de reproducciones en la plataforma.