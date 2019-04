Bebé queda hipnotizado al escuchar el sonido de un violín por primera vez

Muchos dicen que la música es uno de los mayores placeres de la vida, y es que las melodías pueden llegar al alma de las personas. El video de un pequeño bebé que disfruta por primera vez del sonido de un violín es muestra de ello.

Las imágenes fueron colgadas por su madre en YouTube y han dado la vuelta al mundo por la peculiar reacción del infante.

En el clip se puede observar como los niños esperaban el número artístico. Pero la reacción del pequeño Thomas se robó la atención de todos los asistentes.

Cuando la violinista Laura Zawarsky comenzó a tocar su versión de una de las canciones más representativas de Elvis Presley: “Can’t help falling in love with you”, el niño no pudo evitar quedar hipnotizado por el dulce sonido del instrumento. Incluso el niño se acercó para poder escuchar con más claridad la pieza, se sentó a sus pies y nunca le quitó la vista a la intérprete.

La predilección del pequeño por la música sería heredada, ya que según aclaraciones de la madre, Audrey, el pequeño habría estado expuesto a diferentes melodías desde el embarazo ya que ella es profesora de música y su esposo, padre del niño, es músico de Broadway.

Sin embargo, el momento que más sorprendió a los usuarios de YouTube se presentó al final del clip, cuando Thomas decide darle un tierno abrazo a la violinista, quien también quedó muy asombrada.