USA: tiene 9 meses de embarazo y levanta 50 kilos en el gimnasio, ¿habilidad o negligencia?

Viral. Gran polémica ha generado entre los usuarios de YouTube un video que muestra a una mujer con un embarazo de nueve meses realizando una exigente rutina de ejercicios físicos en el gimnasio. Las imágenes han dividido las opiniones de los cibernautas.

Lo que más llama la atención de este video viral de YouTube es que esta mujer, a pesar de su prominente barriga, realiza una rutina de sentadillas cargando unas pesas de más de 50 kilos. Así como lo lees, ni más ni menos.

La protagonista del video de YouTube se llama Nancy Anderson, tiene 32 años y vive en Santa Ana, California (USA). Ella afirma que es la segunda vez que practica ejercicios estando embarazada y la pasó “muy bien” porque su proceso de gestación “fue muy fácil”.

Las imágenes generaron diversas opiniones entre los cibernautas, que no dudaron en expresar sus puntos de vista. Mientras unos felicitaban a Nancy por su fuerza de voluntad para ejercitarse a pesar de su embarazo, otros la criticaron y no dudaron en tildarla de “irresponsable” por arriesgar no solo su integridad sino también la del bebé que lleva en su vientre.

Mira a continuación las imágenes de YouTube y forma tu propia opinión sobre este interesante caso.