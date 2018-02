Se emborrachó en una fiesta y despertó sin un dedo, nadie sabe qué pasó

YouTube Viral. Un chico va de fiesta y despierta en la madrugada siguiente, sin memoria, en un lugar que no conocía y sin la punta de un dedo. No, esto no forma parte del guión de The Hangover 4, sino que es la historia de Dwayne Thompson de Leicester, Reino Unido, quien pide ayuda para recordar qué fue lo que hizo. Eso y dónde quedó su dedo. Sigue leyendo esta interesante nota. Te invitamos a ver la galería.

Como cuenta el video de YouTube, el chico de 26 años salió con su novia y unos amigos a un restaurante de Leicester City, pidió comida de tres tiempos acompañada de un par de tragos. Después se levantó al baño y el resto es una incógnita.

Despertó en el suelo de una terminal de autobuses al otro lado de la ciudad a las 2:30 de la mañana y descubrió que la punta de su dedo había desaparecido.

Fuera de eso, solo tenía unos rasguños en las piernas y su camisa estaba rota. La única pista que tiene es una fotografía en un parque.

Haber perdido su dedo no es lo único que preocupa a Dwayne, sino que, después de desaparecer su novia piensa que la engañó, así que intenta, por todos los medios recordar lo que hizo esa noche de noviembre, para demostrarle a su chica que no la engañó.

Dwayne le preguntó a sus amigos si ellos saben qué demonios le pasó, pero ellos tampoco tienen idea:

“Ellos pensaron que fui al baño y a fumar un cigarrillo y que luego me fui. Alguien me debió de haber visto esa noche. Quiero probar que no hice nada malo”.

Después de esta noche, Dwayne se sometió a una cirugía para remover parte del hueso que se quedó en su mano y posteriormente cerrar la herida.

Me siguen preguntando dónde está mi dedo y qué fue lo que pasó, pero todo lo que puedo decir es ‘no lo sé amigo’. Me siento tan estúpido por no ser capaz de responder. Te invitamos a ver el video de YouTube.