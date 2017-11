Reclutó hinchas internacionales para alentar a Perú en Nueva Zelanda, ¿cómo los convenció?

El youtuber Diego Dueñas publicó un video en su canal de YouTube y rápidamente se hizo viral. ¿Cuál es el motivo? Resulta que este muchacho se encuentra en Nueva Zelanda y fue en búsqueda de personas de otras nacionalidad para que se unan a la barra de Perú.

“Hoy me confirmaron que vamos a ser 2000 hinchas peruanos, pero no me quise conformar con eso y por tal motivo salí a las calles para conseguir más hinchas que alienten a nuestro selección. Voy a tratar de convencerlos con algo recontra peruano, un rico y sabroso pisco”, señaló Diego Dueñas antes de iniciar con su video viral de YouTube.

En las imágenes vemos personas de Estados Unidos, China, Colombia, Inglaterra, Irlanda, Bolivia, Argentina, Nueva Zelanda, Alemania, Chile y México. Asimismo, en el video viral de YouTube se observa el preciso instante en el que cada uno de estos extranjeros manda un mensaje de aliento a la selección peruana de la mano de un pisco.

Como era de esperarse, este video viral de YouTube dio la vuelta al mundo y ya cuenta con miles de reproducciones. Asimismo, tiene miles de comentarios, los cuales reflejan el agradecimiento de los hinchas peruanos por el apoyo incondicional de los extranjeros hacia la ‘blanquirroja’.