Policía se disfrazó de Papá Noel y comenzó a bailar para despejar el tráfico

Un policía de tránsito de Filipinas ha protagonizado uno de los videos más comentados en las redes sociales y YouTube. Sigue leyendo.

Estamos a pocos días de celebrar Navidad y este oficial tuvo una genial idea para amenizar su trabajo y quitarles el estrés a estos conductores.

¿Qué pasó? El policía llamó la atención al dirigir el tráfico de una congestionada avenida, vestido como Papá Noel y bailando de una forma peculiar.

YouTube Viral. Este agente identificado con el nombre de Ramiro Hinojas se mueve muy entusiasmado para intentar despejar el estrés de los conductores, propio de una ciudad con muchos habitantes.

Según contó Ramiro Hinojas, su acción fue para que la gente no se aburra y no se altere ya que el tráfico suele ser muy pesado e irritante. El video fue compartido en YouTube y ya suma miles de reproducciones. No te puedes perder estas imágenes.