Pobladores de Vietnam horrorizados por inmensa 'criatura bíblica'

Una enorme criatura se ha apoderado de los cibernautas de las redes sociales, pues algunos aseguran que este ser pertenece a los inicios de todos los tiempos. Este video de YouTube ya ha sobrepasada los mil likes. Sigue leyendo.

En el video de YouTube aparece el lugar de origen que fue Vinh Phuc, Vietnam, una extensa culebra sembró el miedo entre los pobladores, en la descripción dice: “The snake was found and captured in the Dong Cau village.”, la serpiente fue encontrado y capturado en la villa Dong Cau.

La serpiente, como se ve en el video de YouTube, estaba por debajo del ‘suelo’, fue ahí cuando los pobladores de esta villa decidieron usar sus herramientas para poder sacar del sitio a esta criatura, pero se llevaron tremenda sorpresa.

Cuando lo jalan con sus ganchos, los hombres se asustan demasiado pues esta serpiente era muy larga y nunca terminaba de salir. Hasta que pueden sacarla y deciden meterla en una bolsa como se ve en el video de YouTube.

YouTube Viral. Algunos usuarios indican que debieron usar una bolsa más grande para introducir sin problemas al reptil, otros quieren saber: “¿qué tipo de serpiente es esa?, tremenda ‘vaca’”