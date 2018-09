Padres atan globo en la cabeza de su hija y desatan una 'ola' de comentarios

Ser padre es difícil, sobre todo cuando los niños son pequeños porque necesitan mucha atención. En un mínimo descuido pueden pasar las desgracias más inimaginables. Por eso es importante siempre tenerlos a la vista para así no pasar malos ratos. El caso que se compartió en YouTube ha causado gran revuelo.

Un papá en Singapur, preocupado por su hija, encontró una económica y creativa forma para no perder de vista a la jovencita en lugares públicos. El clip se ha popularizado en YouTube de forma rápida.

Técnica que no solo es muy efectiva, sino que también demasiado curiosa. Consiste en amarrar un globo con helio en la coleta de la menor. De esa manera el adulto puede encontrar el objeto con mayor facilidad, ya que está a la altura de sus ojos.

“Consejo para padres 101: Cuando tu hijo está súper hiperactivo, una forma de evitar que se pierda entre el público ata un globo como su cinta para el pelo. Es fácil de detectar y puedes notarlo en la multitud, jajajajaja”, expresó el familiar del infante.

La novedosa herramienta les ha ido de maravilla, pero no es muy cómoda; sin embargo parece no importarle a la muchachita como se ve en el video de YouTube. Lo bueno es que no causa daño y es barato.

¿Crees que es una buena forma para que tu hijo no se pierda en una tienda? Déjanos tu comentario.