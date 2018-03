Padre y su hijo jugaban en máquina de básquet, pero todo termina de la forma menos pensada

Un video viral de YouTube viene causando diversas reacciones al mostrar algo inusual: el doloroso desenlace que tuvo un niño al jugar en una máquina arcade.

Y es que si de finales inesperado se trata, “YouTube” suele ser el medio propicio para hacer que este tipo de contenido se haga popular rápidamente.

Es así que somos testigos de una grabación que muestra cómo un padre y su hijo se animan a jugar en una máquina de básquet en lo que parece ser un centro de diversiones.

Cuando el juego inicia el hombre empieza a encestar los balones sin ningún problema. Aparentemente, este no se da cuenta de que su pequeño desea unírsele, cogiendo una de las pelotas y haciendo lo posible por marcar puntos.

Lamentablemente, el niño sufriría algo inesperado: tras no tener la fuerza suficiente para elevar el balón este rebota inmediatamente hacia él tras chocar con uno de los metales de seguridad, golpeándolo de forma brusca. El instante se hizo viral en YouTube generando diversas reacciones.

Una de las cosas que más sorprende en YouTube es el hecho de que el sujeto no se percata en ningún momento de lo que sucede. Por otra parte está el hecho de que el chico no se queja de dolor en ningún momento, y hasta parece que no le hubiera pasado absolutamente nada.

Mira a continuación el registro de YouTube y sorpréndete con lo acontecido.