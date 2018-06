Padre le prohibió casarse, 40 años después descubrió recorte oculto y pasó lo inimaginable

YouTube Video Viral. Para Janice Rude y Prentiss Willson, el destino tenía deparado un final que nadie hubiese podido imaginar. En 1961, Janice estudiaba en el Occidental College de California, además de trabajar medio turno en una cafetería para contribuir con sus gastos escolares.

En una ocasión cuando atendía la mesa de un grupo de estudiantes, no pudo despegar la mirada de un atractivo joven, mismo que también la miraba con insistencia. Su nombre era Prentiss Willson y desde entonces el muchacho comenzó a visitar el local con más frecuencia, solo para ver a la chica que le había ‘robado’ el corazón.

Sin embargo, una noche antes de acción de gracias, Janice se extrañó mucho de que no apareciera Prentiss y al preguntarle a un amigo por él, este le dijo que estaba con su familia y que pasaría unos días fuera.

Fue entonces que la dama se dio cuenta de que lo que sentía por él era tan grande que decidió ir a buscarlo, tomó las llaves de su coche y viajó más de 250 kilómetros. No le importaba que solo lo conociera por servirle casi a diario en la cafetería, “fue algo bastante atrevido, un impulso del que no me arrepentí nunca”, reconoció Janice.

Desde ese momento notaron de que ambos estaban perdidamente enamorados, así que empezaron una relación. Luego de un tiempo, tomaron la decisión de pasar el resto de su vida juntos, así que se comprometieron. Fue en 1962 que su romance se anunció en un periódico local.

La felicidad de estos amantes no duró mucho, pues el padre de Janice se opuso rotundamente y le dio a elegir entre Prentiss o sus estudios. Este le advirtió que, si seguía con él, dejaría de pagar la matrícula de la universidad. Janice amaba con todo su corazón a su pareja, pero también quería superarse y tener una carrera. Luego de hablar con él, ambos comprendieron que quizás lo mejor era terminar y tomar cada uno su camino.

Con el paso de los años, ambos conocieron a otras personas y cada uno formó su familia; sin embargo, jamás pudieron olvidar su historia. Y lo que se creía que era el final, sólo fue una larga espera, ya que el destino les tenía preparada otra ‘jugada’.

Después de tiempo, la madre de Janice y la de Prentiss, fallecieron. Ellas jamás habían tenido contacto, ni siquiera se habían conocido; sin embargo, tenían algo en común: guardaban el mismo recorte de periódico de los años 60, mismo que anunciaba el compromiso de Janice y Prentiss. Estos pedazos de papel fueron descubiertos por los hijos de estas mujeres.

Por muchos años, la madre de Janice lo había guardado en su cartera y es que, aunque su esposo se opuso rotundamente, ella sí estaba de acuerdo en que se casaran. Sin embargo, en aquel entonces las mujeres no tenían mucha autoridad.

Al parecer, la madre de Prentiss también deseaba lo mismo, sabía que el amor de los jóvenes era auténtico y verdadero. Esta coincidencia fue una señal para ambos, sobre todo porque ninguno de los dos continuaba casado. Los antiguos novios ya no estaban bajo el mando de sus padres y, además, jamás se habían podido olvidar.

Fue en el 2010 cuando estos viejos tortolos se reencontraron y se dieron cuenta de que el amor jamás se había acabado. Cuando Prentiss pudo ver que Janice llevaba unos pantalones del mismo color que el día en que manejó kilómetros por ir a buscarlo, todos los sentimientos salieron a flote.

Ambos se dieron cuenta de que en verdad estaban hechos el uno para el otro. Luego de seis meses del encuentro, 49 años después de aquella historia que compartieron de jóvenes y con 71 años, finalmente se casaron.