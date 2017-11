Niña de 3 años te conquistará el corazón al entonar estas canciones de Mon Laferte

No cabe dudas que las canciones de Mon Laferte te llenan el corazón y a muchos le ponen la ‘piel de gallina’. En esta ocasión, una niña de tan solo 3 años cautivó a los seguidores de YouTube, al entonar el tema ‘Tu falta de querer’.

Este video no tendría tanta “acogida” si no fuera porque la pequeña que entona esta canción con un gran sentimiento. La menor, que también es chilena, ha causado furor en las redes sociales, sobre todo en este conocido canal.

“Hoy volví a dormir en nuestra cama

Y todo sigue igual

El aire y nuestros gatos

Nada cambiará

Difícil olvidarte estando aquí, oh

Te quiero ver

Aún te amo y creo que hasta más que ayer

La hiedra venenosa no te deja ver

Me siento mutilada y tan pequeña

Ven y cuéntame la verdad

Ten piedad

Y dime por qué, no, no no

Cómo fue que me dejaste de amar

Yo no podía soportar tu tanta falta de querer”, se le escucha entonar a la encantadora niña.

Este clip de YouTube que fue compartido hace algunos meses, tiene más de 37.553 visualizaciones, haciendo que se convierta en el favorito de muchos.

Bien por Mon Laferte, ya que tiene una gran sucesora, que estamos seguros se seguirá robando el corazón de muchos. ¡Anímate a ver este video de YouTube que no solo te llenará de ternura, sino que te contagiará de esa pasión por el canto!

¡Mira el encantador video de esta pequeña entonando la canción de Mon Laferte!