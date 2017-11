Muchacho es denominado el 'hombre búho' por hacer esto con su cabeza

Este es el adolescente ‘búho humano’ de Pakistán que puede girar la cabeza 180 grados para mirar directamente detrás de él. Conoce su increíble historia en este video de YouTube. Sigue leyendo.

Muhammad Sameer, de la ciudad pakistaní del sur de Karachi, usa sus manos para ayudar a girar su cabeza hacia atrás sobre sus hombros, como vemos en las imágenes de YouTube.

Ahora, el joven de 14 años espera que su increíble flexibilidad lo haga participar en una película de Hollywood.

El adolescente, que entrena constantemente para mantener su elasticidad, dijo: “Hubiera tenido seis o siete años cuando vi a un actor en una película de terror de Hollywood girar la cabeza para mirar detrás de él.

“Me fascinó. Empecé a practicar para eso y en pocos meses pude hacerlo. Mi madre me dio una bofetada cuando me vio haciendo esto y me dijo que nunca más volviera a hacerlo, ya que podría terminar lastimándome el cuello, pero con el tiempo se dio cuenta de que estoy dotado de Dios”, terminó el pakistaní.

Te invitamos a ver la galería de YouTube que realmente dejó a más de uno sorprendido por las habilidades de este chico.