YouTube video viral: le pidió matrimonio a su novia con una ‘serenata’ de robots

Viral. Lo que uno es capaz de hacer por amor. Un video compartido recientemente en YouTube causa sensación pues muestra una pedida de matrimonio bastante singular. El protagonista principal del clip es un ingeniero amante de la robótica que, al juntar sus dos pasiones, no dudó en llevarle una ‘serenata’ de robots a su amada para pedirle que se case con él.

Daniel Camilleri, de 25 años, invitó a Claire Farrugia, su novia, a su oficina de trabajo, donde tenía todo acomodado para darle la mejor sorpresa de su vida. Pero Daniel no estuvo solo, pues contó con la ayuda y complicidad de tres robots de diferentes tamaños que, de forma sincronizada, colaboraron para que este gran momento se tornara inolvidable para Claire.

El enamorado novio comenzó a cantar el tema Just the Way You Are, de Bruno Mars, mientras los robots bailaban a su lado. Sobre el final de la canción, el romántico joven se arrodilló para pedirle a su novia que sea su compañera por el resto de sus días.

La respuesta fue afirmativa y la pareja selló su compromiso de vida con un tierno beso y un abrazo lleno de amor.

“Claire y yo trabajamos en la industria de la robótica, por lo que parecía apropiado incluir robots en nuestra propuesta”, dijo Daniel sobre este video de YouTube.

Este viral de YouTube fue publicado el último 27 de diciembre por el canal Caters Clips. Míralo a continuación y no te olvides de compartirlo con todos tus amigos en las redes sociales.