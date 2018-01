Ingeniosa forma de una maestra en México para proteger a sus alumnos en una balacera

Un video publicado en YouTube muestra la ingeniosa y oportuna medida adoptada por una profesora en una escuela primaria en México para proteger la integridad de sus alumnos durante una balacera. Las imágenes se convirtieron en toda una sensación viral y miles de cibernautas no dejan de aplaudir la valiente acción de la docente.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 12 de enero en el Colegio Occidente de la Ciudad Obregón, en el estado mexicano de Sonora. Mientras desarrollaba su clase con normalidad, la maestra escuchó una serie de disparos en los exteriores del centro educativo, y en una rápida reacción les pidió a sus alumnos – todos niños de entre 6 y 7 años – que se arrojen al piso y no se levanten porque se estaba realizando un simulacro de sismo.

Los menores, según se aprecia en el video de YouTube, hicieron caso de inmediato, por lo que la docente, al ver rostros de preocupación en algunos de ellos, no tuvo mejor idea que hacerlos cantar para rebajar un poco la tensión y el nerviosismo del momento.

“En los simulacros tenemos que cantar, así que pecho a tierra. Tenemos que ensayar, ya sabes; son ensayos que tenemos que hacer. No, mi amor, no pasa nada. A ver, abajo, acostaditos todos”, se le escucha decir a la docente, cuya identidad no ha sido revelada.

La profesora grabó con su teléfono celular el ‘simulacro’ y envió el video a los padres de los niños para así demostrarles que todos se encontraban a salvo. Los niños hicieron caso a todas las indicaciones de la maestra y en el video de YouTube se les escucha cantar a viva voz una canción que habían aprendido semanas atrás.

Según informó la prensa mexicana, dos personas murieron en la balacera registrada a pocos metros del colegio. La policía local detuvo a dos personas que son investigadas por el delito de homicidio.

Los usuarios de YouTube saludaron la acción de la profesora y la felicitaron por ser responsable en el cuidado de la integridad física y mental de sus pequeños alumnos. ¿Te interesó?