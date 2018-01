El inoportuno salto a la piscina de este joven pudo terminar en tragedia

El verano y los parques acuáticos son la combinación perfecta. Por supuesto, es fundamental extremar las precauciones. Los parques suelen estar llenos de visitantes en verano, circunstancia que facilita que se produzcan accidentes como los que muestra un video de YouTube que se ha hecho viral en los últimos días.

Las imágenes del inoportuno salto a la piscina de un joven que pudo terminar en desgracia fueron grabadas el pasado mes de junio en el parque de Alegria Pineda Splash Hotel en Pineda de Mar (Barcelona); pero han sido compartidas esta semana por el bufete de abogados británico Slater & Gordon en su canal de YouTube.

Se trata de un video que ha sido masivamente compartido en YouTube de apenas 15 segundos de duración, en el que vemos cómo un joven se zambulle en el agua justo delante de la salida de un tobogán. Cuando se encuentra en pleno ‘salto en bomba’, un hombre aparece bajando por el tobogán y el accidente es inevitable.

Según se ve en el video de YouTube, el joven cae de pleno sobre el turista que disfrutaba del tobogán. El nombre de la víctima es Graham Hyde, un hombre de 44 años que disfrutaba de su aniversario de boda junto a su pareja y su hija. Fue precisamente su esposa quien captó el momento con la cámara de su smartphone.

“Escuché un crujido enorme y honestamente, creí que me había partido el cuello”, explica Graham, el protagonista del video que se ha hecho viral en YouTube, “el impacto tuvo mucha fuerza, pegué un giro de 360 grados”. Por si fuera poco, las primeras atenciones recibidas no fueron las más adecuadas.

“El socorrista me aplicó un spray de calor y me puso una bolsa de hielo en el cuello. Como es obvio, esta combinación me quemó la piel”, relata el protagonista del video en YouTube, “entonces empezó a dolerme de verdad, comencé a temblar. No podía levantar los brazos y me hacía daño cualquier movimiento”.

El video compartido en YouTube y que ya cuenta con cerca de 6 mil reproducciones permite demostrar que no había señales que pidiesen precaución a los bañistas en los alrededores de la piscina, por lo que Graham Hyde ha interpuesto una denuncia contra la compañía con la que contrató su paquete vacacional. ¿Te interesó?