Increíble versión de ‘Despacito’ en el frío de Siberia causa sensación en redes

Viral | Un grupo de amigos rusos, todos estudiantes del conservatorio de música, causan sensación en YouTube gracias a su ingeniosa y divertida versión de Despacito, la popular canción que interpretan los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee. Lo que más impacta del video difundido en la red social es que fue grabado en medio del clima gélido de Siberia, vasta región ubicada en la parte asiática oriental de Rusia, donde el próximo año se jugará el Mundial 2018.

En el video de YouTube se observa a tres músicos provistos de un acordeón, una balalaica y otros instrumentos del folclore ruso tocando sobre la nieve de Siberia. A ritmo de Despacito, estos atrevidos y talentosos jóvenes le hicieron frente al terrible frío que impera en el lugar.

A pesar de que en un principio fue concebida como una simple broma de amigos, esta singular y creativa versión de Despacito es ahora un fenómeno viral que cuenta con más de 20.000 visualizaciones en menos de tres días.

La parte graciosa del video de YouTube es cuando los músicos, que inician la interpretación calmados y muy serenos, terminan bailando y tocando conforme avanza la canción.

En la parte final del video se lee la siguiente inscripción: This is Siberia (Esto es Siberia). No dejes de ver este divertido viral que es toda una sensación en YouTube. Mira el video a continuación.