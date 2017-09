Fue a la casa de su novio, apareció 'ESO' y su reacción se viralizó

Insólito video de YouTube. Conocer a la suegra no siempre sale como lo imaginamos, y los nervios sobre crear una buena primera impresión son demasiados. A veces parece que no importa lo mucho que lo intentemos, no le damos gusto a la señora.

Bueno, este no fue el caso de Kaleigh, pues ella no se preocupó por la primera impresión. De hecho, la primera vez que conoció a la mamá de su novio le gritó, le dijo groserías e hizo una escena como verás en el video de YouTube.

Todo pasó una noche cuando ella y John regresaron a casa después de ver la película de terror de la que todo mundo está hablando, ‘ESO’. Lo que Kaleigh no sabía era que su novio se había puesto de acuerdo con su progenitora para jugarle una pequeña broma a su amada.

La señora estaba esperándolos escondida tras una cortina. Vestida como payaso.¡Con un globo rojo! En cuanto la chica vio al payaso no pudo hacer más que gritar y salir corriendo. ¿Te gustó el video de YouTube?