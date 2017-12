Este comercial de chorizo es de lo más bizarro y nunca lo verás en el Super Bowl

VIRAL. Quienes son amantes del Super Bowl, partido final del campeonato de la National Football League (NFL), esperan con ansias el poder disfrutar de los comerciales más elaborados, impactantes y con presencia de reconocidas celebridades; sin embargo, hay uno que viene circulando en YouTube y que es un hecho nunca estará en este evento. ¿De qué se trata?

Todo se inicia con una familia de Sinaloa, México, que está mirando la televisión y preguntándose qué desayunarán. Mientras el hijo quiere “pizza” y también desean “corn flakes”, un pedido sorprende a todos.

Se trata del bebé que desde la barriga de su mamá anhelada un delicioso chorizo de la marca Golliz.

En el video de YouTube se ve al padre de familia preparando el platillo en la cocina mientras en la mesa todos los demás esperando relamiéndose los labios.

Este comercial publicado en YouTube no tendría nada de particular si no fuera por lo bizarro que resulta. Cientos de comentarios llegaron desde su publicación y en ellos se resalta la poca producción del mismo, la pésima calidad de la imagen, las malas actuaciones y hasta lo gracioso que termina siendo.

Hasta el momento el video compartido por la cuenta ‘cruz lee’ tiene más de 12 mil reproducciones y tras sus 44 segundos de duración, pocos o casi nadie lamentará no verlo en la edición 2018 del Super Bowl.