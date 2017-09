Erick Osores abrazó a colega en vivo y arremetió contra feministas

El periodista deportivo Erick Osores es noticia otra vez, no por un sesudo análisis futbolístico o por dar su score del próximo Perú vs. Argentina. En esta ocasión es tendencia por lo incómodo que le es ahora saludar a sus colegas, esto debido a un abrazo no correspondido por la periodista Melissa Peschiera. Su video es viral en YouTube.

En aquella ocasión, la periodista rechazó en vivo y en directo el saludo de Osores, lo que generó una ola de críticas y varios comentarios favorables a Peschiera por parte de los colectivos feministas.

Esta vez, el periodista deportivo se quejó por no “poder” saludar a su colega Carla Tello, recordó el reciente suceso con el ministro de Educación, Idel Vexler, y criticó con dureza a las feministas.

“Hola Carlita, buenas tardes ¿cómo estás? No te saludo más porque luego dicen que soy… Bueno, en fin. La quisiera saludar, pero luego tuitean, es imposible piropear a una mujer, decir que es linda. Luego dicen que soy Idel Vexler”, dijo con molestia Osores.

“Estas feministas, estos chicos están muy mal de la cabeza. Pero bueno igual te saludo. ¡Feliz cumpleaños Carlita de mi corazón! Aparte que para tus 28 años estás muy bien conservada”, expresó el periodista.

Sin duda, este nuevo gesto de Osores encenderá la polémica suscitada luego que el ministro Idel Vexler le dijera un piropo a Marilú Martens, algo que ella luego dijo le incomodó. Las frases de Osores, el abrazo y el último comentario, lo puedes ver en este video de YouTube.

no dejes de ver

Critican a ministro de Educación por su “piropo” a Marilú Martens

Idel Vexler ha sido criticado por polémica frase. (Video: Canal N)