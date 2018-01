‘Drag queen’ imitaba a Britney Spears y en un descuido sufrió la peor caída de todas

Un video viral compartido en YouTube muestra el bochornoso momento que vivió un conocido drag queen (artista masculino que actúa vestido de mujer) británico durante una noche de diversión en un cabaret de la Villa Gay de Manchester, en Inglaterra, Reino Unido. Las imágenes causan furor en todas las redes sociales.

El protagonista de este video viral se llama Jack Sartorius, tiene 24 años y es uno de los drag queen más conocidos de la noche inglesa. En una noche de fiesta, este personaje, que llevaba un minivestido de terciopelo plateado y tacones al estilo rascacielos, vio que uno de sus colegas lo estaba grabando con su cámara y para seguirle el juego decidió bajar por las escaleras del cabaret cantando e imitando a Britney Spears, la diva del pop estadounidense.

Mientras descendía cantando el tema Oops I Did It Again, uno de los éxitos más importantes de la artista norteamericana, el drag queen no se dio cuenta de que ya estaba en suelo firme y tras dar un mal paso sufrió una fuerte caída.

Según se aprecia en las imágenes de YouTube, el artista cayó al piso, se mostró adolorido pero pudo proteger el vaso con trago que tenía en su mano izquierda, así como el improvisado micrófono que llevaba en su otra mano.

El responsable de grabar el video de YouTube, que también es drag queen, comenzó a reír después de apreciar la ‘desgracia’ sufrida por su colega. El video fue registrado a fines de diciembre pasado. Míralo a continuación y no te olvides de compartir la nota con todos tus amigos y contactos en las redes sociales.