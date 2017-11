Divertido playback de 'Juana La Cubana' es viral por este detalle

Estudiante se vuelve viral haciendo playback de Juana La Cubana de las Chicas del Can. Este divertido video está invadiendo Internet por el peculiar baile de una señorita de traducción e interpretación, quien tiene un canal de Youtube, en el que sube joviales producciones.

La peruana muestra su habilidad con el playback y a pesar de no tener tantos seguidores, el video de YouTube registra cuando ella baila la conocida canción ‘Juana la cubana’ de las Chicas del Can. Esta producción además titula ‘La Reyna del Playback’ que está invadiendo las redes sociales.

Juana la cubana apareció en el disco “Caribe” de 1988, en el que figuran otros recordados éxitos como Pepe y el Negro no puede. Como dice el libro The Latin Beat: The Rhythms and Roots of Latin Music, escrito por el periodista Ed Morales, Juana la cubana “fue uno de los momentos más emocionantes del merengue”.

La canción fue un boom en Perú en 1989, considerada la mejor del año para muchas radioemisoras. Todo ello dio pie para que Las Chicas del Can llegaran a Lima en enero de 1990, años muy difíciles para un Perú que sufría de una severa crisis económica y de la violencia terrorista. Una de sus presentaciones fue en el Estadio Nacional.

Aunque si nos apegamos a la letra de la canción, Miriam Cruz era “Juana la cubana”, lo cierto es que el público comenzó a llamar así a Teresa Domínguez, la reina de la güira, quien atraía miradas con su bamboleante baile y hermosas piernas.

¿Quién es ‘Juana La cubana’?

Ella es la diosa negra de los escenarios de Cuba, la reina de los cabarets, la showwoman más célebre de la isla. Nos referimos a Juana Bacallao, una leyenda viviente de Cuba, quien a sus 92 años sigue sobre los escenarios.

¿Qué te pareció este video de YouTube? Déjanos tu comentario en la caja y compártelo con todos.