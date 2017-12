El día de su boda se vengó de la infidelidad e hizo esto frente a invitados

Una increíble historia de YouTube ha dejado paralizados a millones de usuarios en las redes sociales, pues el relato que te daremos a continuación se viralizó rápidamente en todas las plataformas. Sigue leyendo.

Y es que este es el caso de Ana quien estaba profundamente enamorada de Martín, próximamente estaban por casarse, todo iba con tranquilidad hasta que llegó el día de la boda. En el video de YouTube cuenta una increíble y triste anécdota.

Cuando los invitados estaban en sus asientos, llegaron los novios y esperaron que lleguen al altar para seguir con la ceremonia, sin embargo al llegar a ella, Ana se volteó y dio una palabras para la gente.

Todos, como dice el video de YouTube, quedaron en shock ya que no esperaban este momento, Ana se dirigió al público y dijo: ‘por favor, todo reciben en sus asientos los sobres que dejé’, fue entonces cuando los invitados se dieron cuenta del ‘presente’.

Este envoltorio contenía fotos de Martín junto a la madrina, ambos eran amantes y eso Ana ya lo sabía, pues había contratado a un investigador. Cuando todo el público se entera, los padres de los dos no podían creerlo.

Después de tiempo, Martín decide buscar nuevamente a Ana, pero esta no estaba en su casa y había viajado. Sin embargo, ella le había dejado una carta a su mamá para cuando el joven la buscase.

En esta decía: ‘ya sabía que me ibas a buscar, sólo te diré que gasté 40 mil dólares de tu tarjeta para pagar la boda y me he ido de viaje con el pasaje de luna de miel’. Esto mató las esperanzas de Martín.

¿Qué te pareció esta historia que pasó en este video de YouTube? Te dejamos con las mejores imágenes.