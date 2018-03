Conductor ebrio escapaba de la policía y es atrapado de forma increíble

Los videos virales de YouTube nos permiten ser parte de los más increíbles sucesos ocurridos en distintas partes del mundo. Y en esta oportunidad, se trata de un impresionante accidente automovilístico que ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Sucedió en Virginia, estado de USA que fue escenario de un hecho bastante inusual: la detención de un conductor ebrio que posteriormente es atrapado de la forma más inusual.

En el video de YouTube verás como el sujeto hace lo posible por escapar de la policía. Y tras concluir que conduciendo no lograría escapar, decide dejar el auto y alejarse de las autoridades corriendo.

Lo anterior pasaría a convertirse en uno de los videos virales más sorprendentes del momento, el cual ha sido visto miles de veces por usuarios de YouTube en distintas partes del mundo.

Al parecer, el ingenuo hombre no se percata de que su vehículo seguía en movimiento y, tras dejarlo abandonado, este avanza por sí mismo hasta atropellarlo. Afortunadamente, el desenlace no fue fatal pues es posible apreciar en el material compartido en YouTube que el conductor continúa con su camino para buscar no ser arrestado.

Finalmente el hombre es detenido y procesado por distintos cargos.

Mira el video subido a YouTube que se ha vuelto tendencia en las últimas horas: