Caminó por la selva de la India y encontró a 12 monos muertos ¿cuál fue la razón?

Curioso video de YouTube. En extrañas circunstancias murieron 12 monos en una selva de la India. Las autoridades del lugar comenzaron con las investigaciones se presume que estos animales murieron por intoxicación. Sin embargo, en las autopsias dieron con otro resultado. ¿Cuál fue? Sigue leyendo.

Estos 12 monos estaban tendidos sobre el suelo, como si hubiesen muerto unidos. Los encontraron sin vida unos trabajadores forestales en la zona boscosa de Mohammdi de Lakhimpur Kheri, ante este hecho llamaron a las autoridades locales.

Luego de practicarles las autopsias averiguaron que los monos murieron debido a un ataque al corazón. Este triste final, según los expertos y veterinarios, fue por los rugidos de un tigre que andaba por el lugar, y unos días antes, había matado a un hombre.

El guardabosques confirmó que la causa de la muerte de todos los monos había sido la misma. “Tenían coágulos en sus corazones. No se encontró veneno en sus cuerpos. Además, no había marcas de lesiones en los cuerpos de los monos. Comprobamos las áreas cercanas y encontramos huellas de un tigre adulto cerca del lugar donde se encontraron los cuerpos de los monos”, subrayó, dando más fuerza a la teoría inicial.

Otro colectivo veterinario, sin embargo, discrepó de esta conclusión y tras el estudio post-morten se decantaron por la teoría de que una infección mal tratada fue la que provocó los coágulos que presentaban los corazones de los animales y desencadenó en la muerte.

Según señaló el veterinario Brijendra Singh al The Times of India, “los monos son un animal salvaje y no mueren de esta manera”. Singh reconoce que esta especie de monos son “más sensibles”, pero no mueren después de escuchar el rugido de un tigre. “Todos los monos podrían haber estado sufriendo de alguna infección que se cobró sus vidas”, concluyó.