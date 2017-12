Así se escuchan los villancicos cantados en distintos estilos musicales

A pocos días de la Navidad, todas las manifestaciones por esta especial fecha son masivas y son de toda índole. En ese sentido, este inusual video de YouTube es viral gracias a que toma un elemento característico de esta celebración como lo son los villancicos y los interpreta en distinto estilos musicales.

La página de YouTubeTen Seconds Songs ha publicado un video donde clásicos villancicos de Navidad son cantados en estilos de intérpretes o grupos como Metallica, UB40, Marilyn Manson o Beasie Boys.

Ya sea como rap, pop, reggae o rock, estos villancicos navideños se escuchan realmente geniales. Sin duda, una de las interpretaciones más celebradas en los comentarios de YouTube es la canción “We wish you a merry christmas” cantada por Sistem of a Down.

Como era de esperarse, este video es viral en YouTube, posee más 220 mil visualizaciones y más de mil comentarios de felicitación. ¿Te interesó esta galería?