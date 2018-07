Así luce el impresionante 'río de sangre' que aterró a ciudadanos de una ciudad de China

Ciudadanos de la ciudad de Yibin, al sur de China, vieron que, como si se tratara de una película de terror, las aguas del río Xiangbi tomaron un color rojo intenso. El hecho fue grabado y compartido en YouTube, red social en donde se hizo viral.

Según informó el medio Daily Mail, todo podría haberse originado por el derrame de pintura en una fábrica de empaques. Asimismo, se dijo que se trató de un error humano al interior de la empresa.

No pasó mucho tiempo para que representantes de la compañía se manifiesten, y lo hicieron afirmando que el barniz disuelto en el agua no es tóxico y que no constituye riesgos para humanos ni animales.

El material subido a YouTube ha sido visto más de 2500 veces y ha generado una gran cantidad de comentarios. La mayoría de usuarios, sin embargo, ha preferido tomar lo ocurrido con humor.

Mira a continuación la filmación del curioso hecho: