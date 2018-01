Dejó Venezuela, se puso a cantar ópera en las calles y ahora es viral

Viral. Una joven procedente de Venezuela viene sorprendiendo a los cibernautas en la plataforma de YouTube por cantar ópera en las calles de la ciudad de Santiago de Chile. Su nombre es Gabriela Pérez y en los últimos días se ha hecho viral en las redes por hacer gala de sus dotes artísticas con el tema “Nessun Dorma”.

Gabriela llegó a Chile debido a la difícil situación económica que atravesaba en Venezuela. “Literalmente las calles del centro de Santiago son el escenario de esta venezolana y su indiscutible talento es admirado por peatones que se quedan atrapados con su voz”, así es como la describe un reportaje en YouTube.

Tras ser grabada por una transeúnte que la vio y lograr popularidad en YouTube, la suerte de esta ciudadana venezolana parece no acabar, ya que su video fue visto por el filántropo chileno Leonardo Farkas, quien quedó tan impresionado con su voz que le ha prometido donarle un millón de pesos chilenos (1600 dólares).

La grabación original se hizo viral en Twitter, con un post de Patricia Valdés. Ahí la venezolana que ahora es protagonista en YouTube se llevó los elogios de los cibernautas de las redes, y a ellos se sumó el cantautor chileno Fernando Ubiergo, quien calificó el hecho como “un milagro en las calles de Santiago”.

En una entrevista con la televisión local difundida en YouTube, explicó que trabajó de mesera y que la gente colabora con lo que puede en los shows que da en las calles de Santiago de Chile. Por esas cosas del destino, una mujer que pasaba por el lugar donde ella suele dar los recitales la escuchó y decidió grabarla.

“Yo me siento bien cantando, igual la gente me aporta un poco con lo que quiere. Yo la ayuda la agradezco mucho, yo no estoy buscando que nadie me de dinero, no estoy buscando que nadie me de nada, que me ayuden de corazón”, dijo la joven venezolana en una entrevista con la televisión chilena compartida en YouTube.