Tigresa sorprende por sus instintos maternales que le devolvieron la vida a su cría

El amor de una madre es capaz de todo, incluso dar un soplo de vida a aquello que parece privado de ella. Este fue el caso de una tigresa de Sumatra, que al ver que uno de sus cachorros no reaccionaba, sus instintos entraron en acción y lograron reanimarlo. El video del increíble hecho ya es tendencia en YouTube.

El programa Tigers About the House, del canal de YouTubeBBC Earth, compartió la historia de Kaitlyn, una residente de un zoológico en Australia que estaba a punto de dar a luz a gemelos. Todo parecía en orden cuando uno de los especialistas que supervisaba el parto se percató que una de las crías parecía no respirar.

Pese a que es una madre primeriza, Katilyn – como se aprecia en el video viral de YouTube – empieza a lamer para que los pulmones del cachorro empezaran a funcionar. Unos minutos después, el llanto de la cría desató la algarabía de sus cuidadores y el alivio se apoderó de todos al saber que todo había salido bien.

Cabe precisar que el tigre de Sumatra es una especie en peligro de extinción ya que al 2008 se reveló que solo 679 de ellos se encontraban vivos y ese número no ha variado mucho en los últimos años. Es por ello que los nacimientos de estos animales son importantes y cada cría cuenta.