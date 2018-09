Minivan chocó contra rotonda a toda velocidad y salió volando por los aires

Un conductor en el Reino Unido protagonizó un increíble video viral de YouTube luego de que su minivan salió volando por los aires tras chocar a toda velocidad contra una rotonda.

El hecho, registrado por la cámara en el caso de un motociclista en la vía A11 en Attleborough, Norfolk, ocurrió cuando la minivan perdió el control al cambiar de carril.

El autor del video viral de YouTube dijo que el conductor quedó atrapado entre el amasijo de fierros de su vehículo, el cual tuvo que ser cortado por el personal de rescate.

“Parecía estar bien y no estaba malherido. Es una rotonda engañosa pero no la vio en absoluto porque iba demasiado rápido”, añadió Andy Daynes al portal AN ON News.

El despistado detrás del volante fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un hospital cercano. El video de su increíble accidente acumula miles de reproducciones en YouTube.