Douglas Martin, ex de Yanet García, anuncia su retiro del Call of Duty

El estadounidense Douglas ‘FaZe Censor’ Martin, expareja de la presentadora de televisión mexicana Yanet García y famosos jugador profesional del videojuego ‘Call of Duty’, ha anunciado que se retira de la competición en un video publicado en su canal de YouTube que se hizo viral ni bien fue propalado en el portal.

Entre las razones de su decisión, la expareja de la presentadora mexicana Yanet García se ha manifestado sobre los severos cuadros de estrés que ha presentado durante las últimas semanas. Según lo contado en el video viral publicado a través de su cuenta de YouTube describió su etapa en el equipo compLexity Gaming como los seis meses más estresantes de su carrera profesional.

Otro motivo que contó Martin en su video viral publicado a través de la plataforma de YouTube fue la falta de un equipo para el importante torneo CWL Pro League. De cara al nuevo ‘Call of Duty: Black Ops 4’, el jugador profesional de videojuegos y exnovio de Yanet García iba a formar parte del Evil Geniuses, pero su puesto fue ocupado finalmente por Tyler ‘FeLo’ Johnson.

“Honestamente, puedo decirles que le di a la competición de ‘Call of Duty’ todo lo que tenía, me siento muy orgullo de eso”, afirmó Douglas Martin, quien ahora se centrará en la creación de contenidos relacionados a la industria de los videojuegos para sus canales de YouTube y Twitch.

Pero ‘FaZe Censor’ también se refirió en su video viral en YouTube a la relación que mantuvo con la conocida presentadora mexicana Yanet García: “En los últimos 4 o 5 años me dediqué a crear contenido sobre videojuegos, videos sobre viajes con mi exnovia, videos de fitness y ahora rompí con mi ex hace unos meses atrás, me lo recuerdan cada día, eventualmente me he convertido en un meme y en burlas en las redes, lo único que puedo hacer ahora es reírme porque es algo que ya pasó”.

El pasado mes de julio, el jugador anunció el fin de su relación con la presentadora del tiempo y modelo mexicana Yanet García alegando que necesitaba más tiempo para concentrarse en su carrera como jugador profesional. Sin embargo, tras la ruptura, Douglas Martin perdió dos competiciones consecutivas.