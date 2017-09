Dejó entrar a su Bulldog a la jaula de unos tigres y pasó esto

Increíble video de YouTube. ¿Alguna vez imaginaste a un perro entrar a la jaula de unos tigres? Seguramente pensaste que no pasaría mucho para que los felinos ataquen al indefenso can. Sin embargo, no fue así pues todo terminó de una forma distinta.

Como podemos ver en las imágenes del video de YouTube, cuando el Bulldog ingresó comenzó a jugar con los tigres que se sentían fastidiados con la presencia del perro. Pero, no sucedió nada más y todo fue como un juego de niños.

