Cuando escuches a este perro imitando a un pato, te quedarás impactado

¿Tu mascota sabe hacer alguna gracia? Muchas veces los perritos tienden ha hacer cosas divertidas para sorprender a sus dueños. Aunque no es común, un can ha sorprendido a sus dueños no por sus cualidades como pararse en dos patitas, dar la mano, etc.

Según se puede apreciar en el clip subido por el usuario de YouTube America’s Funniest Home Videos, muestra a un perrito recostado sobre el sofá. El animal, de color blanco y negro, no solo se muestra cariñoso, sino que hace algo que otro perro no realiza.

Cuando sus dueños le colocan la cámara defrente, el perro empieza a hacer algo con su boca: imita a un pato. Sí, aunque no lo creas es verdad.

Muchos de los comentarios indican que es falso, pero sus dueños han indicado que este can hace esto desde que era muy pequeño. Incluso, lo realiza varias veces seguidas.

¿Se habrá comido su peluche? Pues se desconoce cómo fue que adquirió esta cualidad. Aunque lo puedes comprobar en este divertido video que ya tiene más de 20 mil visitas.