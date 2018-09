El conmovedor pedido de una vaca para que rescaten a su cría recién nacida

Una vaca traspasó las barreras del lenguaje y logró que un buen samaritano la ayudara a rescatar a su cría recién nacida que se encontraba del otro lado de la cerca electrificada de la granja en la que vive en Canadá. La increíble escena fue grabada en video y se hizo tendencia en YouTube.

La vaca ‘Flo’ pasa sus días en un verde prado que colinda con un camino rural. Ella comparte este terreno con una vacada y algunos becerros, uno que incluso trajo al mundo en una inclinación entre un pequeño estanque y la cerca. Lamentablemente, su cría había rodado por debajo y quedó atrapada fuera del corral.

No está claro cuánto tiempo había permanecido el becerro en dicho lugar, pero el estado del cordón umbilical indicaba que había nacido ese mismo día y que había estado bajo el sol por un buen rato. El becerro al parecer intentó reunirse con su madre pero la cerca electrificada se lo imposibilitó.

El autor del video viral de YouTube pasaba por el camino cuando vio a las vacas disfrutando de un refrescante baño en el pequeño estanque y se detuvo a grabarlas. Fue entonces que se percató que, a su izquierda, ‘Flo’ actuaba de forma muy agitada rascando el suelo, haciendo mucho ruido y mirando fijamente hacia abajo.

Dave, que no sabe mucho sobre vacas pero sí sabía que era algo inusual para una hembra que se comportara de esa forma, colocó su cámara sobre un poste de la cerca y observó confundido lo que pasaba. Se percató que el animal miraba a la cerca y después a él, y decidió acercarse con su cámara para ver qué era lo que pasaba.

Fue allí donde Dave vio al becerro recién nacido en el césped alto pero no estaba seguro si el comportamiento de la vaca había sido un llamado de ayuda o una advertencia de mantenerse lejos de su cría. No había una puerta cercana y Dave no quería alejar al becerro de ‘Flo’, por lo que decidió que lo mejor era levantar los cables y empujar al becerro por debajo de la cerca.

El becerro parecía demasiado cansado como para colaborar y no había forma de evitar el contacto con la cerca y ‘Flo’ entendía que su cría estaba siendo movida hacia ella; sin embargo, Dave estaba muy al tanto que una endeble cerca electrificada no iba a ser suficiente obstáculo para alejarla de ella si llegaba a molestarse por la situación.

Dave empezó a recibir descargas al igual que el becerro y esperaba que no llorara de dolor hasta que el trabajo estuviera terminado. Eventualmente, logró pasar al otro lado de la cerca y reunirse con su madre, que empezó a olfatearlo y a caminar junto a él por el prado, como se aprecia en el video viral de YouTube.

Dave habló con el granjero dueño de ‘Flo’ y su esposa, quienes no se percataron que la vaca había dado a luz. Ellos invitaron a Dave a que los acompañe mientras le ponían al becerro la etiqueta de identificación en una oreja y le removían el cordón umbilical. Posteriormente lo revisaron y descubrieron que se encontraba en un óptimo estado de salud.

Dave agarró su cámara y grabó mientras la madre y su cría se unían a la vacada pero el becerro se le acercó y empezó a olfatearlo curiosamente, al igual que ‘Flo’, que al parecer lo reconoció y lo miró fijamente en señal de gratitud. Sin duda, videos como este nos demuestra que no debemos subestimar la inteligencia y la capacidad de sentir emociones de los animales.