Logan Paul en problemas: ¿por qué el 'rey' de YouTube en USA causó polémica al iniciar el 2018?

Para nadie es un secreto que Logan Paul es uno de los referentes más importantes del universo YouTube en Estados Unidos (USA), pues sus más de 15 millones 200 mil suscriptores en su canal oficial así lo acreditan. Sin embargo, este ‘youtuber’ se vio envuelto en una gran polémica ni bien inició el Año Nuevo 2018 tras compartir una grabación y mostrar un comportamiento poco adecuado frente a la impactante escena que le tocó apreciar en vivo y en directo.

El pasado 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo, Logan Paul compartió un video donde aparecía con tres amigos realizando una visita al bosque de Aokigahara, en Japón, que también es conocido como el ‘bosque de los suicidios’.

En las imágenes compartidas en YouTube se ve que Logan Paul, con su cámara en mano, divisa a la distancia el cuerpo de un hombre colgando de un árbol. Lejos de impresionarse por la cruda escena que le tocó apreciar en vivo, el ‘youtuber’ norteamericano comenzó a reír – quizás de forma nerviosa – y hasta hizo un comentario que muchos de sus seguidores consideraron que estuvo fuera de lugar: “Es el momento más real que jamás he grabado”.

Como era de esperarse, las críticas y cuestionamientos hacia Logan Paul no tardaron en aparecer por lo que no tuvo otro remedio que retirar el video de su canal oficial de YouTube. La ráfaga de comentarios en contra de su actitud no solo le llovieron de parte de sus seguidores sino también de algunos de sus colegas ‘youtubers’.

Las disculpas de Logan Paul

Luego de retirar el polémico video de las redes sociales, Logan Paul utilizó su cuenta de Twitter – donde tiene más de 4 millones de seguidores – para ofrecer sus disculpas por el comportamiento inadecuado que mostró al registrar la macabra escena en el bosque japonés.

Tras señalar que él “también podía cometer errores” y que “era la primera vez” que le sucedía una situación así, el mediático personaje indicó que su intención era “buscar el lado positivo y no causar una ola de negatividad”.

Asimismo, aclaró que no quería “ganar más visitas” con las imágenes que compartió en su canal oficial de YouTube.

“Mi propósito fue crear conciencia en torno al suicidio y la prevención del mismo”, aseguró Logan Paul, quien este martes 2 de enero compartió en YouTube otro video en el que aparece – completamente serio y algo acongojado – ofreciendo disculpas a sus millones de seguidores. ¿Te interesó? Déjanos tu comentario.

Sobre bosque de Aokigahara

Según datos de las autoridades sanitarias de Japón, cada año se quitan la vida entre 50 y 100 personas en Aokigahara.

Es el lugar en el que más personas se han suicidado en Japón y el segundo en el mundo, después del puente Golden Gate, ubicado en San Francisco, USA .

La cantidad de suicidas ha incrementado desde 1988, encontrándose un promedio de 78 cadáveres cada año.

el polémico video

Las disculpas de Logan Paul

