Pasajero de taxi por aplicativo terminó manejando hasta su casa porque chofer iba en estado etílico

Surya Oruganti pidió el servicio cuando llegó al aeropuerto de Bangalore, India, pero al ver que el conductor iba tomado y somnoliento, decidió tomar el timón. Increíble historia de Twitter.

Daily Mail indicó que el hombre no le dio importancia al estado del conductor porque estaba muy cansado por el viaje y lo único que quería era regresar a casa. Debido a esto, Surya también pasó por alto que la foto del chofer que aparecía en la aplicación no correspondía.

Por medio de Twitter, Surya le notificó la situación a la empresa y, además, compartió una foto del conductor dormido mientras él manejaba. Asimismo, publicó un video que evidencia la borrachera del chofer.

El hombre acotó que la compañía respondió su quejas unas 20 horas después diciéndole que , por cuestiones de seguridad, no debería manejar un carro que presta el servicio de transporte.

De igual manera, le manifestaron que iban a “educar” al conductor y que cancelarían su contrato si reincidía.

A través de un comunicado, citado por el portal The News Minute, la empresa calificó el hecho de lamentable y preocupante. Además la organización alientan a los pasajeros a cancelar los viajes si ven algo irregular.

En la misiva, Uber también señaló que eliminaron el perfil del conductor de la aplicación mientras se investiga el caso.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Supportpic.twitter.com/G7LB0caeTM