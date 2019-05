Niños querían ver 'Detective Pikachu', pero cadena de cine proyecta 'La Llorona'

Un youtuber, originario de Montreal, Canadá, ha descrito a través de su página de Twitter una curiosa experiencia que vivió en una cadena de cine, lugar a donde una gran cantidad de niños llegaron con la expectativa de ver ‘Detective Pikachu’, pero un error en la proyección ocasionó que vieran los primeros minutos de ‘La Llorona’ en la pantalla grande.

El usuario Ryan George (@theryangeorge) asistió el pasado 9 de mayo a una de las funciones de ‘Detective Pikachu’, película infantil inspirada en el anime Pokemon. Sin embargo, cuando ya se encontraban proyectando los avances de los próximos estrenos se dieron cuenta que las películas no eran apropiadas para niños.

Ryan publicó minuto a minuto los acontecimientos a través de su cuenta de Twitter. Todo empezó cuando apareció en pantalla el trailer de una conocida película de terror. “El cine en el que estoy están proyectando el trailer de Anabelle antes de Detective Pikachu, niños miren a otro lado”, escribió.

The theatre I'm in is playing a trailer for Annabelle Comes Home before Detective Pikachu LOOKAWAYCHILDREN OH NO — Ryan George (@theryangeorge) 9 de mayo de 2019

Luego de eso, expresó que el suceso ocasionó que varios niños de la sala comiencen a llorar, debido a las fuertes escenas en pantalla. Posteriormente se pudo ver los avances de la película ‘Joker’ y ‘Chucky’, ambas con contenido violento y para adultos.

NOW IT'S CHUCKY OH NO CHILDREN OH NO pic.twitter.com/P2DkGmglDJ — Ryan George (@theryangeorge) 9 de mayo de 2019

Pero la gota que derramó el vaso, fue que se comenzó a proyectar la película ‘La Llorona’, filme que se inspira en la leyenda de terror mexicana. En ese momento las personas se comenzaron a dar cuenta del error y pidieron explicaciones.

Finalmente, los administradores de la cadena de cine pausó el largometraje y trasladó a los asustados niños, junto con sus padres, a otra sala donde podrían ver la película correcta.