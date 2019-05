Mujer protesta lanzándole un 'huevo' a primer ministro australiano pero todo le sale mal y es detenida

Scott Morrison, primer ministro australiano, fue atacado hoy durante un evento de su campaña electoral con miras a las próximas elecciones en el mencionado país. El hecho fue reportado por la cuenta de Twitter de Sky News Australia.

La mujer de 25 años, cuya identidad no ha sido revelada aún, se acercó desde la parte posterior mientras el político se encontraba teniendo una conversación con la Asociación de Mujeres de Australia, según informó RT.

Lo más curioso del hecho, fue que la joven utilizó un huevo para demostrar su desacuerdo por una serie de políticas de estado que Morrison tendría como propuestas.

Pero, la protesto no saldría como ella había planeado, ya que el huevo rebotó contra la cabeza del ministro y éste quedó intacto.

Según medios locales, el afectado se rió del hecho y comunicó que se sintió preocupado por el alboroto que ocasionó la agresión, del cual una mujer resultó con algunos golpes.

Como se puede ver en el video de Twitter, los miembros del equipo de seguridad del funcionario actuaron con mucha rapidez y controlaron la situación. La mujer luego fue detenida y quedó en custodia por la agresión.

La mujer de 25 años, cuya identidad no ha sido revelada aún, se acercó desde la parte posterior mientras el político se encontraba teniendo una conversación con la Asociación de Mujeres de Australia. (Foto: Captura | Sky News Australia)

.@tomwconnell: It looks like the egg basically bounces straight off @ScottMorrisonMP. This has just happened at the Country Women's Association.



MORE: https://t.co/cnxAXrLKY3#newsdaypic.twitter.com/X1YUyWrvQC