Twitter Viral: Luchador de MMA sufre convulsiones luego de ser noqueado por su rival video

Un luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA), sufrió convulsiones luego de recibir un fuerte golpe por parte de su competidor. El video de la escena fue viralizado a través de Twitter donde ya acumula más de 215 mil reproducciones.

La disputa se llevó a cabo durante el Bellator Birminghan, un evento anual de MMA que realiza luchas en diferentes partes del mundo, esta vez en el Reino Unido. Este año se lleva a cabo la 11ava edición del mismo.

Raymond Daniels, luchador estadounidense, ejercía una gran ventaja sobre su par brasileño Wilker Barros en el encuentro celebrado el pasado 4 de mayo en horas de la noche.

La pelea había creado mucha expectativa entre los fanáticos del deporte, ya que Daniels es el actual campeón de peso wélter y muchos de ellos seguían todos los pormenores a través de la cuenta de Twitter del evento.

Sin embargo, el deportista estadounidense se coronó campeón luego de noquear a su contrincante tras un increíble ‘amague’ de patada giratoria que finalmente terminó derribando a Barros tras una fuerte ‘derecha’ en la cabeza.

El brasileño no pudo evitar caer sobre la lona y mientras el réferi levantaba la mano del ganador, el afectado comenzó a temblar en el piso.

Even @MichaelPage247 wanted to see that replay in slow-mo!@RD_GOAT with the finish of the year at #BellatorBirmingham last night! pic.twitter.com/lchK42ssjy

