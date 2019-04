'Influencer' peruana genera indignación por llamar 'marginales' a pasajeros de una aerolínea

Una usuaria de Twitter publicó el último domingo la captura de uno de los videos de una conocida influencer, donde usaba un adjetivo inadecuado para referirse a los pasajeros de un vuelo en el que iba a abordar.

Se trata de Paloma Derteano, una conocida influenciadora de Instagram, que cuenta con más de 91 mil seguidores en la plataforma.

Ella se encontraba junto a una amiga, también influencer, en el lobby de un aeropuerto luego de un viaje por África auspiciado por una conocida agencia de viajes.

El video inicia con ellas sentadas en un espacio exclusivo del lugar, mientras los demás pasajeros esperaban su turno para poder ‘chequearse’. Sin embargo, lo que causó gran indignación en Twitter fue el modo con el que se refirió sobre éstas personas.

“Los de Latam nos han hecho pasar primero, estamos esperando al resto de los marginales que aún no entran”, se le escucha decir en el video.

Este hecho encendió Twitter, donde los usuarios no demoraron en expresar su sentir por el imprudente accionar de Paloma.

Cabe resaltar, que todo posiblemente se trataría de un malentendido, ya que Derteano publicó en las ultimas horas, a través de su cuenta de Instagram, un video en el que se disculpa por su accionar y donde explica que todo se trató de un personaje que interpreta, el cual está inspirado en la novela ‘Rubí’.

No sé si @viajesfalabella auspicia

a la señorita, pero @LATAM_PER la deja pasar y no contenta sube este tipo de historia.

Tampoco sé qué tipo de publicidad es esta. Si soy influencer me dejan entrar primera y si no, soy marginal? pic.twitter.com/HgyBOPLuYC