La búsqueda de Sara Sanyao, una chica adoptada que quiere reencontrarse con la niña que la cuidó de pequeña FOTOS

Sara Sanyao, de 18 años, nunca pensó en volverse tan popular de la noche a la mañana. Su intención era encontrar a su mejor amiga de la infancia, una pequeña con la que vivió en un orfanato de china y que, según menciona la joven, es el único vínculo que tiene con su pasado y sus raíces. Para ello emprendió una búsqueda en Twitter que rápidamente se convirtió en viral.

Todo comenzó el pasado 24 de marzo, cuando Sara decidió publicar una foto tomada cuando tenía 11 meses, poco antes de su adopción. Junto a la captura, adjuntó un texto en el que pedía a las personas en Twitter compartir su historia para así poder encontrar a la niña que sale junto a ella en la foto, de aproximadamente de 5 años.

Según lo que comentó luego la estudiante de psicología, vivieron juntas en el orfanato de Hubei, China. A ambas las habían adoptado al mismo tiempo diferentes familias, sin embargo; durante el proceso de la adopción se volvieron muy cercanas.

También aclaró que la niña, al ser una de las ‘mayores’; la cuidaba, limpiaba y le ayudaba a comer. Incluso pidió que las adopten juntas para no separarse. La pequeña decía que era su responsabilidad cuidar de Sara.

Los padres adoptivos de la niña, que está siendo buscada por todo el mundo a través de Twitter, no tomaron de buena manera la conexión entre ambas; por lo que intentaron alejarlas. Es por este motivo que no pudieron mantener el contacto.

Sara expresó en otro ‘tuit’ la importancia que tiene para ella encontrar a su amiga. “Creo que no entendéis la carga emocional que supondría para mí encontrar a esta chica. Es literalmente lo único que tengo y que sé de mi pasado, antes de que mis padres me adoptaran. No sé nada de mis padres biológicos ni de ningún pariente. Por favor, ayudadme a encontrarla”, escribió.

La estudiante ha recibido muchas muestras de apoyo en Twitter y otras redes sociales, su tuit original ha sido replicado más de 90 mil veces. Incluso a sido entrevistada en diversas cadenas de televisión de España.

Y, a pesar que la búsqueda aún no tiene un final feliz; Sara no pierde la esperanza de algún día poder reencontrarse con su querida amiga y que ella pueda comentarle un poco más sobre su historia.