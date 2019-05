Brasileña va al hospital por un cólico y queda en shock tras descubrir la causa de sus dolores

Una gran sorpresa se llevó una mujer luego de acudir al médico tras haber experimentado fuertes cólicos y problemas intestinales, la causa de sus males terminó siendo un embarazo del que no se había enterado. El caso se hizo popular en Twitter.

El caso se suscitó en Paraná, capital del estado brasileño de Curitiba. La pareja formada por Lana Wigand y Arthur Wogram, ambos de 27 años, se enteraron de una inesperada manera de la gestación.

Una visita al gastroenterólogo que no la dejó satisfecha la hizo acudir esta vez a una ginecóloga, para resolver los ciclos menstruales irregulares que tenía. Luego del primer examen de la doctora a su abdomen le daría la inesperada respuesta.

“Yo no había ido al ginecólogo hace un año, y como ya tuve problemas en la adolescencia, me quedé un poco preocupada. Llegando allá, la doctora apretó mi barriga y asustada me dijo que estaba muy embarazada”, comentó la mujer al medio brasileño Refugo.

La causa de los dolores, el pequeño Gabriel, nació el pasado 23 de abril con 3 kilográmos y 47 centímetros de largo. La razón por la que la joven madre experimentaba tantos cólicos resultó siendo el bebé que, al moverse, apretaba los órganos internos de la mujer causando las molestias.

La fotografía ha causado diferentes reacciones en Twitter, la puedes ver a contianuación:

