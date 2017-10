Perro que 'hace las compras' en el supermercado se vuelve viral mundial

Este pastor alemán se ha vuelto el perro más famoso del Internet luego que se difundieran unas imágenes en Twitter.

Como se puede ver, el perro fue pillado haciendo sus compras en un supermercado de la ciudad de Milpitas, California.

La mascota fue captada junto a su amo y según contó Arianna Coria, la mujer que lo grabó, todos quedaron sorprendidos con su habilidad para empujar el carrito del supermercado.

“Empujó el carrito por un tiempo. No lo seguí porque tenía afán, ¡pero fue lindo!”, añadió la mujer.

I'm still shook pic.twitter.com/TPYLRNHDP0

Mira también:

Saw him too pic.twitter.com/vJ09aHxfFS