Intentó acariciar a león enjaulado y pasó algo que asustó a millones

Scott Baldwin es el nombre del protagonista de este video de Twitter. Este joven jugador de rugby utilizó sus redes sociales para compartir el aterrador accidente que pasó en una reserva de animales.

¿Qué pasó en el video de Twitter? El sujeto intentó acariciar a un león enjaulado sin imaginar el dolor que sufriría. Y es que, el animal esperó a tener cerca al hombre para morderle la mano.

El hecho causó un gran susto entre los acompañantes del joven que intentaron liberarlo de la poderosa mandíbula del león.

Por suerte, los médicos pudieron auxiliar al muchacho quien recibió varios puntos de sutura tras el accidente. El video compartido en Twitter ya suma una gran cantidad de reproducciones por lo fuerte de sus imágenes.

Stroke the Lion it'll be fine they said! Here's @scottbaldwin2 petting a lion like it's a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5